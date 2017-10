Albanese di 52 anni con precedenti penali arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Olbia, 26 Ott 2017 – Ieri mattina, durante un normale servizio per la prevenzione dei reati in genere, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato Malo Ramazan, di 52 anni, albanese, residente a Olbia, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari si sono insospettiti dopo avere accertato che l’uomo, fermato durante un normale posto di controllo svolto sulla SS 133-bis Santa Teresa di Gallura-Palau, pur essendo residente a Olbia, stava rientrando dalla penisola passando per la Corsica. La conoscenza del Ramazan, la stranezza dell’itinerario percorso per rientrare a casa e, ovviamente, il nervosismo del fermato, ha attirato l’attenzione degli uomini dell’Arma che hanno voluto approfondire il controllo. L’accurata perquisizione del veicolo ha permesso di trovare 1,5 kg di eroina divisa in tre panetti e, nella successiva perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche 1,2 Kg di cocaina. Lo stupefacente sequestrato, opportunamente tagliato, considerata la purezza, se immesso sul mercato, avrebbe garantito un guadagno superiore al mezzo milione di Euro.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato rinchiuso presso la casa di reclusione di Sassari-Bancali.