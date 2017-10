Denunciati due uomini per detenzione di arnesi atti allo scasso dai carabinieri della compagnia di Sanluri.

Sanluri (Ca), 25 Ott 2017 – Quest’oggi a Turri (Ca), i carabinieri della Stazione Barumini coadiuvati dai colleghi delle Stazioni cc Furtei, Gesturi e dai militari del Norm della compagnia di Sanluri hanno deferito in stato di libertà tre uomini (tutti pregiudicati, di 26 anni, di Nurri e uno di 28 anni di Villamar) in quanto, alle ore 01:40 di stanotte, controllati a bordo di una vettura condotta da un terzo uomo e a seguito della perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso utensili vari da scasso, genericamente utilizzati per commettere reati contro il patrimonio, quali piedi di porco, cacciaviti, avvitatore elettrico, torce elettriche, guanti da lavorio, passamontagna, il tutto sottoposto a sequestro.

Nella disponibilità di uno di loro, celata all’interno della scarpa del piede destro, sono stati trovati e sequestrati quasi 5.000,00 euro in contanti.