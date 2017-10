Un giovane e una donna arrestati dagli agenti della Squadra Volanti di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a P.U.

Cagliari, 24 Ott 2017 – Nella tarda mattinata di oggi, un equipaggio della Squadra Volanti impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio in città, nei pressi della piazza d’Armi ha notato una Smart condotta da un giovane, noto agli agenti per i suoi trascorsi giudiziari, accompagnato da una giovane donna, il quale accortosi della polizia è fuggito precipitosamente. La Volante, dopo aver acceso lampeggianti e sirena con l’intento di fermare l’auto e procedere al controllo, si è quindi posta all’inseguimento della vettura in fuga.

Il conducente, una volta raggiunta la vicina Via Is Mirrionis, dopo aver più volte volontariamente colpito lateralmente l’auto di servizio della Polizia che nel frattempo lo aveva affiancato per cercare di fermarne la corsa, a causa della velocità sostenuta e di una repentina manovra, ha perso il controllo del mezzo andando poi a sbattere contro un’autovettura che sopraggiungeva dalla corsia opposta all’altezza del centro sportivo universitario. Terminata la corsa nell’adiacente sterrato, la Smart si è capovolta e gli occupanti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo.

Gli occupanti della piccolo utilitaria, Wilson Palla, di 29 anni, con diversi precedenti di polizia Federica Coiana, di 24 anni cagliaritana, a seguito dello sbalzo sono rimasti feriti, riportando il conducente alcune fratture e la passeggera un trauma facciale.

Illeso invece il conducente dell’auto sulla quale ha impattato la Smart cosi come i due poliziotti che non hanno riportato ferite.

Quindi Palla e Coiana sono attualmente sono ricoverati presso due ospedali cagliaritani sorvegliati in stato di arresto.

In seguito, durante il successivo controllo dell’autovettura, è stata scoperta la reale ragione della fuga: è stata rinvenuta all’interno oltre la somma di oltre 18.500 euro in contanti una borsa con all’interno numerosi panetti di hashish per un totale di circa 7 chili.