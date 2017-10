Il Forte Village Challenge Sardinia, un weekend di sport cui parteciperanno 1300 atleti da oltre 40 nazionalità.

Cagliari, 24 Ott 2017 – Giunto alla sua Quinta edizione il Challenge Sardinia è ormai un evento imperdibile nel panorama del triathlon internazionale. Un evento che ha un impatto importante nel territorio visto il numero di partecipanti, oltre 1300 da 40 nazionalità, la visibilità data al Sud della Sardegna, la presenza di campioni di livello internazionale quali Alex Zanardi, Mario Cipollini, Massimiliano Rosolino, Davide Cassani e i fratelli britannici olimpici, Alistair e Jonathan Brownlee.

Il Forte Village Resort sarà aperto al pubblico, a partire da Venerdì 27 Ottobre sino a Domenica 29:

Questo evento non sarebbe possibile senza il rispetto e la tolleranza di tutti. Di sotto la lista di strade interessate dalle due gare di triathlon nelle giornate di sabato 28 e domenica 29

Ottobre: La strada statale “SS.SS.” n° 195”; Le strade provinciali “SS.PP.” n° 71”; Le seguenti strade comunali: Strada per Is Morus, Litoranea di Cala d’Ostia (comune di Pula), Via Teulada (comune di Teulada). Di seguito uno schema di percorso alternativo del traffico per il week‐end, valido anche per raggiungere il grande parcheggio del Forte Village.

Sabato 28 ottobre 2017

La gara Sprint impegnerà il tratto di SS195 dal Km 33,800 (Chiesetta di Santa Margherita) fino al Km 39,800 (Loc. La Pineta) lasciando totalmente liberi gli accessi e la circolazione a S. Margherita.

Questo tratto di Strada Statale ‐ in rosso nel disegno ‐ verrà percorso dagli atleti fra le ore 10:10 alle ore 11:20 e sarà presidiato da volontari dell’organizzazione. Nessun utilizzo da parte degli atleti delle strade evidenziate in blu.

Gli atleti della gara Half entreranno nella SS195 alle ore 8:20 per percorrerla in direzione Pula solo fino alla nuova rotatoria corrispondente all’intersezione con la via Tevere/S. Isidoro di Santa Margherita. Invertita la marcia proseguiranno come sempre verso Teulada.

Durante questa prima fase, verrà allestito il percorso della frazione podistica (in verde nei disegni) che partendo dal Forte Village scenderà fino alla Torre di Cala d’Ostia.

Il tratto evidenziato in blu rimane sempre libero ed accessibile.

L’ultimo atleta di rientro da Chia in bicicletta è previsto verso le ore 12:55 mentre l’arrivo dell’ultimo concorrente sul traguardo per le ore 16:10, orario in cui verrà liberata completamente la strada anche dal lato di Pula. Com