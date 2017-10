In via Is Maglias a Cagliari scoperto un vero e proprio circolo della droga: arrestato un pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 23 Ott 2017 – Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Radiomobile della compagnia di Cagliari, al termine di diverse attività di osservazione, hanno arrestato Giorgio Moi, di 51 anni, commerciante della città, con vari precedenti penali.

L’arresto è stato effettuato a seguito di molteplici attività di osservazione compiute dagli investigatori dell’Arma che hanno notato un vero e proprio via vai di persone dai 18 anni in su. Si trattava, infatti, di un vero e proprio circolo dedito allo spaccio di stupefacenti, dove si entra solo se riconosciuti dalle riprese di diverse videocamere che, articolate su un vero e proprio sistema di videosorveglianza, consentivano a chi sta all’interno, di selezionare gli avventori grazie ad un monitor ed un telecomando apri-porta. E, quindi, approfittando di pochi secondi a disposizione in cui la porta d’ingresso era aperta per l’arrivo di un probabile acquirente, è stato possibile entrare all’interno del circolo dove poi è stato arrestato il pregiudicato trovato in possesso di circa 2.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, una decina di grammi tra cocaina ed eroina e circa 40 gr tra hashish e marijuana.

In seguito, durante la perquisizione sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, diverso materiale per la suddivisione in dosi e la distribuzione attraverso lo spaccio della sostanza stupefacente, due coltelli da cucina di circa 20 cm ciascuno di lama. Inoltre i militari hanno sottoposto a sequestro il sistema di videosorveglianza composto da un monitor, un videoregistratore e ben quattro telecamere puntate sulle varie estremità esterne dell’edificio. Pertanto il Moi è stato dichiarato in arresto e finite le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Via Nuoro in attesa della direttissima prevista per oggi presso il Tribunale di Cagliari.