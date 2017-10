Giovedì 26 ottobre si riunisce il Consiglio della Municipalità di Pirri

Cagliari, 23 Ott 2017 – Il Consiglio della Municipalità di Pirri è stato convocato dal presidente Paolo Secci per giovedì 26 ottobre 2017 alle 17 presso la Sala Consiliare in via Riva Villasanta n.35.

All’ordine del giorno: 1. Aggiornamento della situazione dei lavori nel territorio della Municipalità, già programmati e in fase di realizzazione, e intendimenti dell’Amministrazione Comunale relativamente alla programmazione delle attività di competenza dell’Assessorato ai Lavori Pubblici. Interverrà l’Assessore ai Lavori Pubblici Gianni Chessa.

Infine, proposta di deliberazione avente ad oggetto “Commissione Consiliare Permanente n.3 – Sport, Edilizia Sportiva, Turismo, Politiche Giovanili – Modifica composizione a seguito della convalida dell’elezione del Consigliere Andrea Sias – Gruppo PD”.

