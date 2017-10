Giovane cagliaritano con precedenti penali arrestato dai carabinieri per furto.

Cagliari, 23 Ott 2017 – Intorno alla Mezzanotte di ieri, i carabinieri di Cagliari hanno arrestato Christian Manca, di 32 anni, perché è stato colto in flagranza di furto, con la complicità di un amico, di diversi cosmetici dalla farmacia “Piga” di viale Trieste per un totale di circa cento euro, aperta come farmacia di turno.

Il giovane dopo il furto è scappato per le vicine vie cittadine, ma i militari lo hanno individuato in via Asproni dopo qualche minuto con la refurtiva ancora in possesso, che veniva subito restituita alla farmacia.

Quindi Manca è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Ca-Villanova dove è rimasto in attesa della direttissima prevista per oggi.