Due minorenni picchiano un loro coetaneo e lo rapinano del suo cellulare e del portafogli: uno ora si trova nel carcere minorile di Quartucciu con l’accusa di rapina in concorso e l’altro ricercato.

Quartu Sant’Elena (Ca), 23 Ott 2017 – Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato un minore con precedenti di polizia, residente a Quartu, per il reato di rapina in concorso con un altro soggetto, e denunciato in stato di libertà per il reato di minacce aggravate.

Il personale del Commissariato è intervenuto, nella tarda mattinata di venerdì, per una segnalazione di un minore che era stato malmenato brutalmente per poi essere derubato dello zainetto, all’interno del quale vi erano il portafoglio e il cellulare.

I poliziotti hanno raggiunto immediatamente il luogo della segnalazione ponendosi all’inseguimento dei due aggressori e bloccando il minore, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Alla vittima, trasportata presso un nosocomio cittadino, è stata diagnosticata la frattura della spalla e contusioni varie. Quindi, il rapinatore è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale per i Minorenni, è stato accompagnato presso l’Istituto penale per i Minorenni di Quartucciu.

Sono in corso le ricerche per risalire al secondo aggressore.