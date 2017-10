Domani presentazione Climathon Cagliari, un’iniziativa sull’adattamento ai cambiamenti climatici

Cagliari, 23 Ott 2017 – Martedì 24 ottobre ore 10.30 nella sala consiliare al secondo piano del Palazzo Civico in via Roma 145, si terrà conferenza stampa di presentazione di Climathon Cagliari, l’iniziativa sull’adattamento ai cambiamenti climatici organizzata dal Comune di Cagliari in collaborazione con l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente e promossa da Climate-KIC, il più grande partenariato pubblico-privato europeo che si occupa di innovazione per contrastare i cambiamenti climatici.

Alla conferenza stampa parteciperanno l’assessore alla Pianificazione Strategica Francesca Ghirra e l’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano.

Sono stati invitati i rappresentanti della rete delle professioni tecniche e degli ordini professionali (ingegneri, architetti, agronomi, geologi e geometri) che hanno aderito all’iniziativa e tutti coloro che hanno collaborato: l’Ente Parco Molentargius Saline, Abbanoa e Cada die Teatro, Sardegna Teatro, Sardegna Film Commission, FAI – Saline Conti Vecchi, Legambiente, Associazione per il parco di Molentargius, Saline, Poetto, Cooperativa Easy Travel Services. Com

