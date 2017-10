Consiglio comunale di Cagliari del 24 ottobre: primo ordine del giorno suppletivo. Ai sette argomenti già iscritti si aggiunge l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016.

Cagliari, 23 Ott 2017 – “Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2016 del gruppo pubblica amministrazione del Comune di Cagliari – Proposta di deliberazione della Giunta comunale numero 135 del 19 settembre 2017 – (protocollo numero 227 del 10 ottobre 2017)”.

L’argomento si aggiunge ai sette già iscritti per la trattazione nella seduta del Consiglio comunale convocata dal presidente Guido Portoghese per domani, martedì 24 ottobre.

Dalle 18 nella consueta sede del Palazzo Civico di via Roma 145. Alle 17 il sindaco e gli assessori rispondono, ciascuno secondo la delega di competenza, alle interrogazioni dei consiglieri.