Gdf Sassari: giovane di Valledoria arrestato per spaccio di stupefacenti

Sassari, 21 Ott 2017 – I militari della Guardia di Finanza di Sassari, dopo una breve attività info investigativa, hanno iniziato a tener d’occhio una piccola porzione di una villa di Valledoria, apparentemente anonima, ma molto ben nota ad alcuni giovani del posto, divenuta la bottega di fiducia dover poter acquistare cocaina e marijuana lontano da occhi indiscreti. Ma il presunto spacciatore aveva trasformato la casa in un luogo sicuro dove svolgere l’illecita attività, un luogo dove lo stesso accompagnava i propri clienti per gli acquisti.

Quindi ieri sera, i Baschi Verdi Nella, dopo aver notato C.A. uscire dalla casa con il cliente di turno, poi segnalato alla Prefettura di Sassari, hanno proceduto, non senza difficoltà avendo dovuto inseguirli in auto per alcune centinaia di metri, al fermo di entrambi i ragazzi. A nulla è valsa, durante la breve fuga, l’azione di liberarsi di un involucro di carta stagnola, recuperato immediatamente dai finanzieri dove è stata trovata marijuana e una dose di cocaina.

Gli uomini della Finanza sassarese hanno, subito dopo il fermo dell’uomo, proceduto alla perquisizione della villetta da cui gli stessi erano usciti rinvenendo, direttamente sul piano di lavoro della cucina, 50 dosi di cocaina pronte per la vendita, 20 pacchetti da 5 e 10 grammi di marijuana, oltre a sostanza da taglio, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La minuziosa attività di perquisizione estesa a tutto l’immobile ha inoltre consentito di rinvenire, il provento dello spaccio, consistente in oltre € 3000 ben nascosti all’interno di una custodia vuota per CD.

A tal punto i militari hanno proceduto all’arresto dello spacciatore e su disposizione del PM di turno ed in seguito lo hanno portato dinanzi al giudice del Tribunale di Sassari per essere sottoposto a giudizio direttissimo.