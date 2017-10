Arrestato nuovamente dai carabinieri della Stazione di Olbia Centro un ladro seriale.

Olbia, 21 Ott 2017 – Analogamente a quanto avvenuto la scorsa settimana, nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Olbia Centro hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio che ha concordato con l’attività investigativa svolta dagli investigatori dell’Arma, nei confronti di Emanuele Casu, 40 anni olbiese, già noto alle forze di polizia. L’uomo è ritenuto responsabile di aver messo a segno almeno 15 furti, principalmente negli ultimi due mesi ai danni di esercizi commerciali, all’interno di abitazioni private, autovetture e roulotte di turisti, causando, ovviamente, grande allarme sociale. Le accurate ed articolate indagini svolte dai militari, con la preziosa collaborazione dei commercianti, hanno permesso di ricostruire ed attribuire la piena responsabilità delle azioni criminose a carico dell’arrestato.

Infatti, durante la perquisizione della sua abitazione, sono state rinvenute delle biciclette ed altro materiale di provenienza furtiva, per un valore di circa 2500 euro, che dopo gli accertamenti del caso verranno restituiti ai legittimi proprietari. Quindi Casu su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato e rinchiuso presso il carcere di Sassari – Bancali in attesa dell’interrogatorio di garanzia durante il quale gli saranno contestati i reati di furto aggravato, furto in abitazione, danneggiamento aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.