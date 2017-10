Giovane nigeriano arrestato dai carabinieri per furto aggravato

Cagliari, 20 Ott 2017 – Intorno alle 23:30 di ieri sera, i carabinieri del radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato in flagranza del reato di furto il nigeriano Abubakre Muhamed, di 24 anni, sprovvisto di permesso di soggiorno. Il giovane, infatti, intorno alle ore 20:30 nei pressi di via Garibaldi, si era introdotto all’interno del punto vendita “Il 21“ dove poi si è impossessato del telefono cellulare di una delle dipendenti dell’attività commerciale. Tale dipendente, accortasi del maltolto, ha subito inseguito il ladro e una volta rintracciato si è fatta restituire il cellulare. Ma poco dopo la commessa si è accorta che il ladro aveva tolto la Sim card dall’apparecchio.

Poco dopo i carabinieri hanno rintracciato il nigeriano nei pressi di via Mameli e lo hanno arrestato. Infatti, dopo averlo sottoposto a perquisizione personale, lo si trovava in possesso della Sim card poco prima rubata, inoltre è statio trovato in suo possesso anche un telefono cellulare rubato sempre nel corso della medesima serata ad una donna cagliaritana. Pertanto il ladro è stato condotto presso le camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del rito direttissimo.