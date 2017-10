Giovane cagliaritano arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 20 Ott 2017 – Intorno alle 22:30 di ieri sera, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno arrestato Mauro Piras, di 19 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, durante il normale servizio di controllo e perlustrazione nel quartiere Sant’Elia, i militari, insospettiti dall’atteggiamento singolare del pregiudicato cagliaritano, si avvicinavano per accertamenti ma il giovane sì dava immediatamente alla fuga, pertanto la pattuglia dell’Arma dopo un breve inseguimento lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione personale.

Piras quindi è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish, marijuana, cocaina, un bilancino di precisione un telefono cellulare e circa 200 € in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività illecita. Pertanto, i militari hanno dichiarato in arresto il giovane e ultimate le formalità di legge lo hanno messo agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’A.G.