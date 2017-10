Emigrazione, progetto “Sardinia Everywhere”. Assessore Mura: sosteniamo le reti dei circoli sardi nel mondo

Cagliari, 20 Ott 2017 – L’obiettivo è creare una rete, collegare gli operatori economici e culturali sardi e quelli presenti fuori dalla Sardegna, attraverso il contributo dei sardi che vanno all’estero per lavorare e studiare. Il progetto si chiama “Sardinia Everywhere” ed è promosso dalla Regione con la collaborazione dei Circoli dei Sardi all’estero e in Italia. Questa mattina a Cagliari l’iniziativa è stata presentata ai rappresentanti di Fasi, Faes, Federazione dei Sardi in Svizzera, associazioni di categoria e operatori turistici e commerciali. A illustrare la strategia che ruota attorno al progetto, inserito all’interno delle più ampie politiche portate avanti dalla Regione sul tema dell’emigrazione, è stata l’assessora del Lavoro, Virginia Mura.

“Si tratta di un’occasione importante di rilancio dei Circoli e delle Federazioni che vengono coinvolti per la prima volta in un’attività strutturata per creare partnership e reti di promozione con diversi attori”, ha detto l’assessora Mura. “La Giunta ha da subito incentivato le iniziative di qualità e ha riconosciuto il ruolo svolto dalle organizzazioni rappresentative dei sardi emigrati, veri e propri ambasciatori della nostra terra all’estero. I risultati, grazie anche al lavoro svolto dalla Consulta regionale degli emigrati, stanno arrivando. Sardinia Everywhere – ha sottolineato l’assessora – rientra nei progetti per la promozione economica della Sardegna e per la creazione della rete dell’Emigrazione attraverso i social network. Mettiamo a sistema le energie e valorizziamo la rete dei sardi nel mondo, inserendola in un programma di azioni condivise. Nel caso di Sardinia Everywhere, ci rivolgiamo soprattutto agli operatori economici, a chi lavora e fa impresa all’estero, e ai giovani che scelgono di andare a studiare fuori dall’Isola. Sono loro i protagonisti dell’esportazione dei fattori di identità, delle bellezze e delle eccellenze della Sardegna. La Regione – ha concluso l’assessora Mura – continuerà a supportare le iniziative degli emigrati perché il legame con la Sardegna non sia soltanto identitario e sentimentale, ma porti a benefici economici e di crescita, sia per le persone che per la nostra terra”.

“Sardinia Everywhere”, che vede la partecipazione fattiva di Fasi, Faes e Federazione dei Sardi in Svizzera, è stato avviato con un orizzonte triennale di attività ed è supportato dalle principali organizzazioni per la tutela dell’emigrazione. I risultati attesi sono l’incremento delle attività nei Circoli, l’aumento di adesione da parte dei giovani, la nascita di canali di relazione tra imprese sarde, Circoli e operatori economici e culturali, e l’incremento delle opportunità di internazionalizzazione per le imprese sarde. Nell’area pilota di Londra si sono già svolti quattro incontri e si è già costituita un’Associazione dei sardi nella capitale britannica. Positivi riscontri sono emersi anche dai Circoli di Sofia, Berlino e Barcellona, attraverso i quali saranno avviate azioni innovative già sperimentate a Londra. I primi traguardi raggiunti hanno confermato la disponibilità dei giovani emigrati a essere coinvolti all’interno di percorsi che possano valorizzare le loro esperienze e competenze. Red