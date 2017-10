Mogoro (Nu), 20 Ott 2017 – Nella giornata di ieri a Senis (OR), i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mogoro, supportati dal personale delle Stazioni Carabinieri di Senis (OR), Mogoro (OR), dello “Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna” di Abbasanta (OR) e del “Nucleo Cinofili” della Compagnia Carabinieri di Cagliari, nel corso di un servizio mirato finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato due persone, originarie della provincia di Oristano, ritenute responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Al termine delle perquisizioni personali e domiciliari degli arrestati, C.A., di 40 anni, è stato trovato in possesso di 1 kg e 250 grammi circa di sostanza stupefacente tipo “marijuana” e F.N., di 56 anni, è stato trovato in possesso di 310 di “marijuana”.

Nel corso del medesimo servizio gli uomini dell’Arma hanno deferito, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Oristano, altre due persone (S.G. e P.N.), originari della provincia di Oristano, trovati in possesso rispettivamente di 6 grammi e 9 grammi sempre di “marijuana”.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Oristano gli arrestati sono riportai nelle loro rispettive abitazioni dove sono rimasti in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima svolta questa mattina e al termine della quale l’A.G. ha convalidato entrambi gli arresti senza disporre l’adozione di alcuna misura cautelare nei confronti degli interessati.