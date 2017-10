Concorso dirigenti, confronto a Cagliari con assessore Spanu. “incontriamo tutti, nessuna discriminazione”

Cagliari, 20 Ott 2017. “Il momento del reclutamento è fondamentale e per questo vogliamo incontrare tutti per gli opportuni chiarimenti senza voler discriminare nessuno perché ci servono le migliori energie per migliorare la pubblica amministrazione regionale. È curioso il fatto che l’assessore che firma un bando non possa presentarlo e promuoverlo, che non possa metterci la faccia”.