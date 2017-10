Como, incendio in un appartamento: morti tre bambini e il padre

Como, 20 Ott 2017 – Tragedia in un appartamento in via San Fermo della Battaglia a Como. Un uomo di nazionalità marocchina e tre dei suoi figli sono morti: gravissimo un altro bambino ricoverato in ospedale. Secondo quanto si apprende, all’interno dell’appartamento sarebbe stato ritrovato materiale accatastato, che farebbe presupporre che l’incendio sia stato appiccato da qualcuno all’interno dell’abitazione.

Ci sarebbero “tensioni familiari” all’origine del rogo. Sul posto sono presenti il magistrato di turno e gli uomini della Scientifica, oltre ai Vigili del Fuoco che, a quanto si è appreso, quando sono entrati nell’appartamento di via San Fermo della Battaglia hanno trovato il padre dei bimbi già morto. “Apriremo un’inchiesta”, ha detto il procuratore di Como Nicola Piacente. Inoltre, secondo quello che si è appreso, le fiamme potrebbero essere state appiccate dallo stesso padre dei piccoli.

L’uomo lavorava in proprio ed era regolare sul territorio italiano mentre la moglie (che non era in casa) pare abbia problemi psicologici e per questo motivo si trova in cura presso una struttura. Tutta la famiglia era seguita dai servizi sociali di Como e si trovava in una situazione di evidente difficoltà.

I bambini coinvolti nell’incendio sono tutti rimasti intossicati dal fumo e non riportato ustioni. L’allarme è scattato questa mattina su segnalazione di alcuni vicini di casa. L’appartamento appartiene a una fondazione benefica che affitta a persone bisognose.