Cambio al comando della Legione Carabinieri della Sardegna

Cagliari, 20 Ott 2017 – Questa mattina, presso il Comando Legione Carabinieri Sardegna (Cagliari, via Sonnino), alla presenza del Generale di Corpo D’armata Ilio Ciceri (comandante interregionale carabinieri Podgora), giunto appositamente da Roma, si è svolta la cerimonia di cambio del Comandante della legione, alla quale hanno partecipato familiari di decorati al valore; reparti di rappresentanza delle tante articolazioni dell’arma sarda, in servizio e in congedo; l’associazione nazionale carabinieri e la rappresentanza militare.

Il generale Paolo Nardone, dopo 18 mesi circa, lascia il posto al Colonnello Vincenzo Bono, che manterrà l’incarico sino Alla nomina, in corso, del prossimo ufficiale generale che sostituirà il Gen. Nardone, destinato al Comando della Legione Carabinieri Liguria.

Il col Vincenzo Bono, sino a stamane era (e rimane, a duplice incarico) anche il capo di stato maggiore della legione cc Sardegna