Un uomo di 42 anni sassarese arrestato dal personale della Squadra Mobile di Sassari per atti persecutori contro la ex compagna

Sassari, 19 Ott 2017 – Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari ha dato esecuzione ad una misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Sassari, nei confronti di un 42enne sassarese, per inosservanza alle prescrizioni della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’uomo, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dell’ex convivente, nello scorso mese di settembre, era risultato destinatario di un’ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal G.I.P del Tribunale di Sassari.

L’indagine che aveva portato all’emissione della misura cautelare, aveva preso avvio dopo che la donna si era rivolta alla Questura per denunciare le continue umiliazioni, aggressioni fisiche e verbali cui la sottoponeva l’allora compagno, infliggendole una serie continua di sofferenze fisiche ed umiliazioni, per futili motivi, costringendola in diverse occasioni a ricorrere alle cure mediche.

Il 42enne, incurante delle prescrizioni imposte, ha perseverato nel suo comportamento vessatorio, presentandosi più volte nelle adiacenze dell’abitazione della vittima, la quale ha segnalato tutti gli episodi agli investigatori della Squadra Mobile.

Quindi, l’Autorità Giudiziaria, alla luce di quanto accaduto, ha riconsiderato la posizione dell’uomo ritenendo più idonea l’applicazione della detenzione domiciliare.