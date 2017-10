Società partecipate, notizie prive di fondamento su dismissione di Sfirs, Arst e Abbanoa

Cagliari, 19 Ott 2017 – Riguardo alle affermazioni ospitate oggi sulla pagina delle lettere di un quotidiano regionale a proposito delle dismissioni delle società partecipate, la Regione precisa che si tratta di notizie del tutto prive di fondamento. La delibera 45/12 del 27 settembre scorso, che ha approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute dalla Regione, stabilisce infatti che Sfirs e Arst, per l’interesse pubblico generale che rappresentano e la strategicità dei servizi che garantiscono, sono società in house e si stanno espletando tutte le procedure per la loro iscrizione nel registro nazionale della società in house.

Per quanto riguarda Abbanoa, della quale l’Amministrazione regionale possiede circa il 70% delle azioni, in base a quanto previsto dalla legge regionale 4 del 2015 è già prevista la cessione della maggioranza delle azioni della società a favore dei 342 Comuni che afferiscono all’Egas. Tenuto conto del parere espresso dall’Anac lo scorso 11 ottobre, la Giunta sta valutando i necessari adeguamenti alla norma per imprimere una accelerazione al passaggio della maggioranza azionaria a favore dei comuni.

Considerato che si tratta di Società che erogano servizi essenziali per i cittadini o, come nel caso della Sfirs sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia, la Regione fa infine notare che la pubblicazione di notizie non vere e dunque fuorvianti, può determinare gravi danni per il loro funzionamento e per il pubblico erario.

Condividi su...