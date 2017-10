I carabinieri della compagnia di Bitti e quelli del Reparto operativo di Nuoro hanno ritrovato la refurtiva della rapina al furgone porta tabacchi

Bitti (Nu), 19 Ott 2017 – Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Bitti (Nu), ed i colleghi del Reparto operativo del comando provinciale di Nuoro e ad un elicottero del 10° Nucleo elicotteri di Olbia, hanno iniziato una serrata attività di indagine per trovare i banditi che sulla SS 389 hanno messo in atto una rapina ai danni di un furgone che trasportava tabacchi lavorati. I cinque uomini, armati e con il volto coperto si sono appropriati del furgone Renault carico di sigarette, per poi dileguarsi nelle campagne al confine tra Orune e Nuoro.

Sono state attivate immediatamente le procedure previste per questi avvenimenti e, nel pomeriggio, i carabinieri hanno ritrovato in un ovile nel territorio di Nuoro la merce rubata, racchiusa in 22 scatoloni ammassati all’interno di un vano per la custodia degli animali d’allevamento.