Assegnati in locazione sette immobili commerciali di proprietà del Comune

Cagliari, 19 Ott 2017 – Mercoledì 18 ottobre si è svolta l’asta pubblica per l’assegnazione in locazione di sette locali di proprietà comunale per uso commerciale.

L’assegnazione è provvisoria e gli uffici del Servizio Tributi e Patrimonio procederanno ora con le verifiche di legge sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara per l’aggiudicazione definitiva cui seguirà la stipula dei contratti.

Gli immobili oggetto dell’asta si trovano in via Sonnino, via Is Mirrionis (tre), via Dessy Deliperi (due) e via Santa Gilla.

Le offerte pervenute sono state cinque. Per i due locali la cui asta è andata deserta, sarà, a breve, pubblicato un nuovo bando che comprenderà ulteriori immobili che l’Amministrazione intende valorizzare.

Le offerte, in aumento rispetto alla base d’asta, consentiranno al Comune di incassare 30.848 euro all’anno che si aggiungono alle risorse già derivanti dalle altre locazioni in essere.

Condividi su...