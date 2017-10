Serra per la coltivazione di marijuana ed esorbitanti bollette da pagare: arrestato un 40enne di Pirri per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Cagliari, 18 Ott 2017 – Nel corso della notte, i carabinieri della stazione di Pirri, hanno arrestato il noto pregiudicato cagliaritano Manuele Casula, di 40 anni, per coltivazione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’uomo infatti, a bordo della sua auto si aggirava indisturbato per le vie della frazione cagliaritana quando i carabinieri, dopo averlo avvicinato, hanno notato la presenza di hashish e marijuana all’interno del veicolo. Pertanto, i militari hanno sottoposto Casula ad una perquisizione personale rinvenendo altra sostanza stupefacente. Quindi si è poi proceduto alla perquisizione domiciliare durante la quale è stato trovato un locale dell’abitazione in affitto adibito ad una vera e propria serra per la coltivazione di marijuana, comprendente lampade alogene, impianti di areazione ed un apposito circuito elettrico fatto in casa.

Ad allarmare gli operatori che hanno eseguito il controllo, è stata la verifica dei contatori dell’interessato e delle relative bollette con importi sicuramente fuori dalla norma. Dopo aver sequestrato tutta la sostanza stupefacente e il materiale relativo alla coltivazione e allo spaccio della marijuana, l’arrestato dopo le formalità di legge è stato riaccompagnato nella sua abitazione dove è rimasto fino a stamane, in regime di arresti domiciliari, in attesa della direttissima prevista per oggi.