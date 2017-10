Regione, concorso dirigenti. Incontri pubblici a Cagliari e Sassari. Assessore Spanu: confronto utile per approfondire contenuti del bando

Cagliari, 18 Ott 2017 – “Con la massima trasparenza e spirito di apertura vogliamo confrontarci sul concorso bandito dalla Regione per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 dirigenti. Per questo abbiamo promosso incontri pubblici nel territorio per approfondire e, laddove necessario chiarire, i contenuti del bando”.

Così l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu.

Il primo incontro di informazione e approfondimento, è in programma venerdì 20 ottobre, alle 11, a Cagliari, nella sala “A” del Dipartimento di Scienze Politiche, in via Sant’Ignazio al civico 76. Il secondo momento di confronto si svolgerà, a Sassari, mercoledì 25 ottobre, alle ore 16, nella sala convegni di Promocamere, in via Predda Niedda al civico 18.

“Dopo 7 anni – osserva Spanu – la Regione bandisce un concorso per l’assunzione di 20 dirigenti. E’ un momento importante sia per il rinnovamento del sistema sia per tutti coloro che parteciperanno alla procedura concorsuale, mettendo a disposizione le conoscenze e le attitudini maturate nel percorso lavorativo e professionale”.

16 dirigenti saranno destinati all’amministrazione centrale, 2 all’Ente Acque della Sardegna (Enas) e altri 2 all’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal).

Le nuove figure sono riconducibili agli ambiti “economico-finanziario”, “giuridico-amministrativo” e “giuridico-amministrativo specifico per le politiche del lavoro” e agli ambiti “ambiente” e “territorio e infrastrutture”.

Le domande devono essere presentate entro le ore 23.59 dell’8 novembre 2017. Ogni concorrente può partecipare a un solo ambito con domanda da inoltrare esclusivamente on line, tramite il link disponibile sul sito della Regione (www.regione.sardegna.it), nella sezione Servizi al cittadino-Concorsi, selezioni, mobilità e comandi. Nella guida, disponibile nello stesso sito, sono contenute le indicazioni per la corretta compilazione e presentazione della richiesta. Red