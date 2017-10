Incontro stamane in prefettura a Nuoro migranti e Prefetto.

Nuoro, 18 Ott 2017 – Questa mattina il Prefetto della Provincia di Nuoro, Dott.ssa Carolina Bellantoni ha ricevuto in Prefettura una delegazione di immigrati ospitati nella struttura di accoglienza ubicata in agro di Olzai, che nella prima mattinata avevano messo in atto il blocco stradale della SP 36 per manifestare il loro disagio per i lunghi tempi di attesa per l’espletamento dell’iter di riconoscimento dello status di rifugiato.

All’incontro, grazie al quale è stato rimosso il blocco, hanno partecipato i mediatori culturali in servizio presso la struttura di accoglienza supportati da un interprete ed il gestore del centro stesso, oltre alla Questura di Nuoro.

Dopo un’articolata discussione, il Prefetto, nell’invitare alla calma ed alla moderazione dei toni della protesta, ha assicurato il proprio interessamento per consentire il superamento del disagio avvertito dagli ospiti, pur rimarcando la necessità del rispetto delle regole nei centri di accoglienza e nei rapporti con la popolazione locale.

I migranti hanno fatto rientro nella struttura dove lunedì prossimo saranno nuovamente ascoltati dai funzionari della Prefettura inviati sul posto.