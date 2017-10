Denunciato un pregiudicato Cagliaritano per incendio di cassonetti ed altri danneggiamenti.

Cagliari, 19 Ott 2017 – Nel corso della giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Ca-Villanova, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un pregiudicato cagliaritano, di 43 anni.

Nei giorni scorsi una lastra di marmo e granito di un’aiuola dei giardinetti di piazza dei martiri delle foibe, frantumandola, ed in data 26 settembre, nella stessa via (San Lucifero), intorno alla mezzanotte lo stesso denunciato avrebbe, come mostrano le immagini e le riprese di un impianto di videosorveglianza, dato volontariamente fuoco ad un cassonetto di rifiuti contenente carta, costringendo i vigili del fuoco ad intervenire per spegnere l’incendio.