Protesta in un centro di accoglienza per il ritardo dei documenti personali: segnalati al Questore il gruppo di protesta dei migranti.

Cagliari, 17 Ott 2017 – Questa mattina ad Assemini all’interno del centro accoglienza si è tenuto un movimento di protesta ad opera di alcuni ospiti del centro che lamentano i tempi eccessivamente lunghi per il rilascio dei documenti che gli permetterebbero di lasciare il territorio italiano. In particolare sono stati segnalati cinque individui come responsabili di tale movimento di protesta.

Perciò questi migranti verranno segnalati dai carabinieri della compagnia di Cagliari alla Questura per i provvedimenti del caso. Inoltre gli ospiti del centro lamentavano assenza di ottimali condizioni quali l’assenza di acqua calda durante alcune ore della giornata ed un adeguato approvvigionamento di vestiti da parte della Caritas.