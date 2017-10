Pensionato di Sinnai arrestato dai carabinieri del paese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sinnai (Ca), 17 Ott 2017 – Alle ore 14:00 di questo pomeriggio a Sinnai, al termine di un mirato servizio antidroga, i carabinieri della Stazione del paese hanno arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Giosuè Medda, 68enne del posto con precedenti di polizia.

Il pregiudicato, al termine di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di due piante di cannabis indica dell’altezza di 2,5 metri ciascuna, 40 dosi di marijuana, materiale per il confezionamento e la somma in contanti di circa 850 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Quindi l ’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato riportato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per domani mattina.

