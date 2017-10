Giunta Sardegna: le altre delibere 

Cagliari, 17 Ott 2017 – La Giunta, riunita questo pomeriggio a Villa Devoto, sotto la presidenza di Francesco Pigliaru e poi di Raffaele Paci ha approvato, su proposta dell’assessore del Bilancio, la Finanziaria 2018-2020. I dettagli saranno illustrati in conferenza stampa nei prossimi giorni. Via libera anche alla delibera di attuazione dell’estinzione anticipata del debito regionale per 30 milioni di euro, cifra che verrà interamente messa a disposizione degli enti locali come spazi finanziari aggiuntivi da utilizzare per investimenti. Su proposta della Presidenza è stato deciso di attribuire le funzioni di Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) al Dg della centrale unica di committenza. Decretato inoltre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di Maria Pastorella Crispino quale commissario straordinario della Fondazione “Serralutzu Flores” di Cuglieri. Con l’atto di indirizzo presentato d’intesa con l’assessore dell’Industria concernente le buone pratiche industriali ed ambientali, la Regione intende favorire le pratiche che tendono alla riduzione dei volumi dei fanghi rossi che residuano dalla raffinazione della bauxite, con l’obiettivo del recupero delle sostanze utili.

Enti Locali. Il presidente Francesco Pigliaru, con proprio decreto, ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Gesturi in seguito alla mancata approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016. Su proposta dell’assessore Cristiano Erriu è stato nominato il commissario straordinario che guiderà l’Amministrazione comunale sino alle prossime elezioni: si tratta di Abramo Garau, ex direttore generale della Provincia di Cagliari. La scorsa settimana il commissario ad acta ha approvato il rendiconto.

La Giunta ha nominato il commissario ad acta in sostituzione dell’Assemblea dei sindaci dell’Unione di Comuni Trexenta, per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016: si tratta di Marco Pisanu, funzionario della Regione. Allo stesso tempo è stata avviata la procedura per lo scioglimento dell’organo assembleare. Il decreto di nomina del commissario è stato firmato dal presidente Pigliaru.

Urbanistica. L’Esecutivo ha confermato l’elenco dei litorali urbani già individuati con la delibera n. 14/36 del 23 marzo 2016. Inoltre, la spiaggia di Platamona (che ricade nei Comuni di Sassari, Sorso e Porto Torres) è stata riconosciuta quale litorale metropolitano della Rete metropolitana di Sassari: tra i requisiti fondamentali richiesti vanta un’estensione della linea di battigia superiore ai 5 km. La delibera sarà ora trasmessa alla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio, che esprimerà un parere entro il termine di trenta giorni.

Sanità – Come proposto dall’assessore Luigi Arru, la Giunta ha deliberato di recepire il Protocollo d’intesa Regione Sardegna – AIOP/AISSP sottoscritto in data 19 settembre 2017, in base al quale l’Azienda per la Tutela della Salute e le Strutture Ospedaliere private disciplinano il percorso di razionalizzazione dell’assistenza ospedaliera stipulando appositi contratti per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.

Lavori Pubblici – Deliberato l’aggiornamento della composizione dell’Unità Tecnica Regionale per i lavori pubblici (UTR), organo consultivo che esprime pareri obbligatori sui progetti di opere pubbliche di importo superiore a 6 milioni di euro e, su richiesta della Giunta o dell’Assessorato competente, su ogni altro argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici.

Ambiente – Su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, non saranno sottoposti a ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) gli interventi di variante al Piano di utilizzo del primo lotto del sistemazione idraulica del rio San Gerolamo – Masone Ollastu per la ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni; l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Monte Coldianu, nel Comune di Ozieri; le opere di mitigazione del rischio idraulico in aree perimetrate dal PAI R3 e R4 nel comune di Las Plassas; gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei tratti a maggior rischio e la mitigazione degli effetti delle dinamiche erosive nei punti di maggior intensità e incidenza della linea costiera nel comune di San Vero Milis e gli interventi per l’accorpamento di due medie strutture di vendita in un’unica grande struttura di vendita nella Z.I. “Predda Niedda”. Red