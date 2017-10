Consorzi di bonifica, via libera della giunta a 3 milioni di euro per pagamenti personale avventizio

Cagliari, 17 Ott 2017 – Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, la giunta ha deliberato il finanziamento di 3milioni di euro a favore dei Consorzi di bonifica della Sardegna per il pagamento del personale avventizio.

I Consorzi prevedono l’assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato per loro, alla data di approvazione della L.R. n. 6/2008, attività lavorativa con contratti a tempo determinato per almeno 390 giornate lavorative. Tale previsione comporta inevitabilmente un aggravio di costi che, se non coperti da contributo regionale, andrebbero a gravare sulla comunità consorziata: agricoltori e pastori.

Da qui la necessità di provvedere alla copertura dei maggiori oneri. I 3milioni previsti nel Bilancio di previsione triennale 2017-2019 sono stati così ripartiti: Sardegna meridionale 1.511.595,60euro; Nord Sardegna 42.135,68euro; Oristanese 1.446.268,72euro.