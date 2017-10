Chiuso a Sassari dal personale della Polizia di Stato locale pubblico ritenuto dal Questore ritrovo di elemnti pericolosi

Sassari, 17 Ott 2017 – Questa mattina è stato notificato un provvedimento del Questore di Sassari, ex art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), nei confronti del titolare di un’attività commerciale del centro cittadino, dove il giorno 10 ottobre scorso si era verificata una violenta lite tra alcuni avventori che avevano utilizzato anche dei coltelli e a seguito della quale uno dei contendenti aveva riportato lesioni personali.

Considerato che l’attività commerciale coinvolta si è evidenziata per essere ritrovo di persone pericolose e con precedenti di polizia, per cui costituisce pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, il Questore di Sassari ha decretato la sospensione dell’attività per un periodo di 30 giorni.