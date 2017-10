Centri antiviolenza, Assessore Sanità Arru incontra a Nuoro operatrici. ‘Da regione oltre due milioni quest’anno, il massimo delle risorse assegnate fino ad oggi

Nuoro, 17 Ott 2017 – “Per i Centri antiviolenza della Sardegna ci sono altri 600 mila euro per quest’anno, che vanno ad aggiungersi al milione e 700 mila euro già stanziati. Per il prossimo biennio assicuriamo ai Centri e alle Case di accoglienza un fondo non inferiore al 1.800.000 euro”. L’impegno è stato assunto ieri sera dall’assessore della Sanità, Luigi Arru, nel corso di un incontro a Nuoro con le operatrici dei Centri e delle Case della Sardegna. L’esponente della Giunta ha ascoltato le difficoltà che incontra chi gestisce le Case e chiarito le azioni portate avanti dall’assessorato ed elencato tutti i finanziamenti messi in campo per sostenere e rafforzare le politiche di contrasto alla violenza di genere.

“È importante condividere un metodo di lavoro e una programmazione sostenibile e adeguata alla complessità degli interventi da portare avanti – ha detto l’assessore -. Per questo abbiamo deciso di incrementare il finanziamento per Centri e Case, così da assicurare il rafforzamento delle azioni delle realtà esistenti e, al contempo, poter finanziare nuovi Centri e nuovi progetti di contrasto alla violenza contro le donne”. Red