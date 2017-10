Agenti Divisione di Polizia Anticrimine confiscano beni a due pregiudicati di Cagliari implicati in furti di oggetti d’oro.

Cagliari, 17 Ott 2017 – Nel luglio del 2016 gli investigatori della Squadra Mobile, al termine di una attività investigativa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, arrestarono due pregiudicati Romeo Todde e Cristiano Busetto mentre un altro pregiudicato P.M. era stato indagato in stato di libertà perché trovato in possesso di un’ingente somma di denaro quale ricavo dell’attività illecita e oggetti in oro ritenuti provento di furti.

Lo sviluppo di ulteriori ed approfonditi accertamenti effettuati dagli Agenti della Divisione di Polizia Anticrimine, hanno messo in condizioni l’A.G. di Cagliari ad accogliere la proposta di confisca dei beni e lo scorso 5 ottobre la Prima Sezione del Tribunale Penale di Cagliari ha emesso decreto di confisca per la somma di € 85.670 ed i gioielli in oro a carico del P.M.

Gli Agenti dell’Anticrimine hanno ritenuto di procedere alla richiesta della misura di prevenzione patrimoniale perché era stata intrapresa un’azione di rivendicazione della proprietà del denaro fatta dal padre del P.M. che in passato era stato anch’egli coinvolto in un’attività delittuosa operata dal figlio finalizzata al danneggiamento di cose mobile ed immobili con la messa in opera di attentati incendiari.

I beni confiscati vengono acquisti dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.) che ripartirà equamente l’introito tra il Ministero di Giustizia, Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e Finanze.