A San Camillo di Sassari il primo (H)-Open day dedicato alle donne in menopausa: dalle 8,30 alle 13,30 la Clinica di Psichiatria aprirà le porte alla popolazione femminile.

Sassari 17 Ott 2017 – Si svolgerà domani 18 ottobre, dalle 8,30 alle 13,30, nella Clinica di Psichiatria, al villaggio San Camillo, la prima edizione dell'(H)-Open day dedicato alle donne in menopausa.

L’appuntamento, che si aggiunge all'(H)-Open day della salute mentale che si è svolto il 12 ottobre scorso sempre a San Camillo, è stato promosso da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, in occasione della giornata mondiale della menopausa. Strutture sanitarie e ospedali con i Bollini rosa – 110 in Italia e tra questi l’Aou di Sassari – apriranno le proprie porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, esami strumentali, dedicati alla salute mentale e alla promozione del benessere in menopausa.

La menopausa è una tappa fisiologica nella vita della donna e rappresenta un momento particolarmente delicato per le profonde modificazioni fisiche e patologiche correlate. «Le reazioni e le modalità di risposta a questo grande cambiamento dipendono da numerosi fattori che – spiega la direttrice della Clinica Liliana Lorettu – possono influire in modo rilevante sulla qualità e sul benessere della donna». Un ruolo fondamentale lo gioca la prevenzione primaria e la valutazione generale dello stato di salute, per identificare situazioni di rischio e definire strategie efficaci di prevenzione e cura.

L’obiettivo di questa giornata è quello di sensibilizzare la popolazione, per far capire che i disturbi delle donne, la depressione, sono patologie che possono essere curate. «La soluzione c’è, è a portata di mano e può migliorare la qualità della vita», conclude Liliana Lorettu. Com