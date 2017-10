Un 18enne della città arrestato e altri due, un 15enne ed un23enne, denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 16 Ott 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Emanuele Di Petra, di 18 anni, con precedenti di polizia e denunciato in stato di libertà S.S. 15enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E successivamente è stato denunciato in stato di libertà C.S. per lo stesso reato.

Intorno alle ore 16.00 di sabato, un equipaggio di una Volante, nel transitare in Via Is Maglias, ha incrociato uno scooter sospetto con a bordo due giovani, notati dai poliziotti pochi istanti prima fermi in Piazza Medaglia Miracolosa. Perciò sono stati bloccati, sottoposti al controllo e nel vano sottosella dello scooter, gli uomini della Polizia hanno trovato una busta in plastica all’interno della quale sono stati rinvenuti 9 panetti di hashish del peso di 900 grammi circa. Dalla perquisizione personale, nella tasca dei pantaloni di Di Pietra, sono state rinvenute 53 confezioni in cellophane (di piccole dimensioni) contenenti cocaina per un peso di circa 8 grammi.

Inoltre gli Agenti, insospettiti dal fatto che i ragazzi fossero fermi in Piazza Medaglia Miracolosa, zona nota per essere luogo di spaccio di sostanze stupefacenti, si sono recati nell’abitazione di un noto pregiudicato, C.S. 23enne, procedendo alla perquisizione, unitamente a personale della Squadra Mobile, giunto in aiuto.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti un pezzo di hashish del peso di 3,50 grammi; una bustina termosaldata con infiorescenze di marijuana e, all’interno di un borsello, banconote di vario taglio per un importo di 1130 euro.

Quindi il minorenne stato riaffidato ai genitori mentre il 18nne accompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima previsto per oggi.