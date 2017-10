Giovane marocchino arrestato dai carabinieri della compagnia di Dolianova per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Dolianova (Ca), 16 Ott 2017 – Questa mattina alle ore 05.00 circa in Senorbì (Ca), i carabinieri della Stazioni di Senorbì e Dolianova (Ca) e Sant’Andrea Frius (Ca), e unità cinofile del Nucleo di Cagliari, nel corso di un servizio coordinato finalizzato al controllo degli esercizi pubblici e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, Lekrad Mohammed, di 30 anni, del Marocco, residente a Guamaggiore (Ca).

Il marocchino, poco prima, durante la perquisizione locale operata dai militari all’interno dell’esercizio pubblico “Black E White” (sito a Senorbì via Carlo Sanna nr.51 e di fatto gestito dal Lekrad), è stato trovato in possesso di 5 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, oltre a 200,00 euro circa ritenuta provento illecito dell’attività di spaccio.

Nel corso dell’operazione inoltre sono stati deferiti in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, due persone del posto, trovate, ciascuna, in possesso di un coltello a serramanico tipo ”Pattada” sottoposti a sequestro.

Il controllo di Polizia Amministrativa ha, infine, fatto emergere una gestione abusiva dell’esercizio ad opera di Lekrad Mohammed, le cui responsabilità verranno contestate al legale responsabile dell’esercizio.

Sequestrati materiali e danaro rinvenuti e l’arrestato espletate formalità di rito è stato messo agli arresti domiciliari, in attesa della direttissima prevista per oggi stesso.