Giovane di 24 anni del Ghana arrestato dal personale della Volanti per furto aggravato.

Cagliari, 16 Ott 2017 – Il personale della Polizia di Stato della Questura di Cagliari ha arrestato Abubakar Sule Muhamed, di 24 anni, del Ghana per il reato di furto aggravato.

Intorno alle ore 12.00 di ieri gli agenti della Squadra Volanti di zona mentre transitavano con l’auto di servizio in via S. Avendrace all’incrocio con la via S. Gilla, la loro attenzione è stata richiamata da un cittadino che indicava un giovane di colore che si stava allontanando frettolosamente verso la Piazza S. Michele. Poi, una volta raggiunto il testimone del reato, ha raccontato di aver visto lo straniero mentre rubava un cellulare da un’auto in sosta. Quindi i poliziotti hanno fermato il giovane di colore e una volta perquisito lo hanno trovato in possesso dello smarthphone poco prima rubato.

In seguito il cittadino che ha indicato il ganese, essendo anche conoscente del proprietario del cellulare, ha fatto squillare il telefono per confermare definitivamente la provenienza dell’oggetto rubato.

Lo straniero fermato, dai controlli effettuati presso la Polizia Scientifica, è risultato essere uno dei numerosi alias usati dal giovane in Italia per i quali ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Inoltre nello zainetto dell’uomo gli Agenti hanno rinvenuto e sequestrato un cellulare Asus Zenfone con scheda sim; un Tablet Lenovo senza scheda sim; un cellulare Brondi mod. Duke; una macchina fotografica Canon; un cellulare Vodafone mod. VFD500; un cellulare Huawei mod. ALE121 P8 con scheda sim e una scheda micro SD da 16Gb marca Kingstone, tutti oggetti di sospetta provenienza furtiva dei quali l’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione sul possesso.

L’intervento degli Operatori della Polizia si è concluso dopo aver rintracciato il proprietario dell’auto dalla quale è stato portato via il cellulare ed al quale in sede di denuncia è stato restituito, mentre il Abubakar, su disposizione del Magistrato di Turno, è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima prevista per oggi.