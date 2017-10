Cambio del capo di Gabinetto della Questura di Cagliari: parte per Roma il Primo Dirigente Dr. Giuseppe Giardina e arriva Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Domenico Nicola Chierico

Cagliari, 16 Ott 2017 – Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha nominato il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Domenico Nicola Chierico Capo di Gabinetto della Questura di Cagliari in sostituzione del Primo Dirigente Dr. Giuseppe Giardina trasferito al Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma.

Il Dott. Domenico Nicola Chierico è nato a Perugia il 18 luglio 1965, sposato e padre di due figli.

Il nuovo capo di Gabinetto della Questura cagliaritana, dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Perugia, a seguito di concorso pubblico, nel 1992 è entrato nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza; dopo il corso di formazione per Funzionari di Polizia (80° corso di formazione per Vice Commissari), è stato assegnato alla Questura di Nuoro.

Dal 16 agosto 1993 al 30 marzo 1994 è stato Vice Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Nuoro, occupandosi di indagini relative ad omicidi, sequestri di persona a scopo di estorsione e cattura di latitanti.

Dal 30 marzo 1994 al 30 maggio 1999 ha diretto la DIGOS della Questura di Nuoro occupandosi in tale veste di importanti indagini tra cui quella, denominata “Operazione Tuono” che ha portato per la prima volta in Sardegna in una aula di Tribunale il delitto di associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis c.p. con l’arresto e poi la condanna di 18 persone responsabili di 23 attentati dinamitardi tra cui quello commesso a Tortolì (NU) in concomitanza della vista dell’allora Ministro dell’Interno Iervolino in Sardegna. Nell’ambito delle stesse indagini sono stati risolti anche due efferati omicidi, tra cui quello di un sindacalista, ed un consistente traffico di droga.

Dal 30 maggio 1999 al 15 gennaio 2008 ha diretto la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, svolgendo in tale incarico attività di coordinamento delle attività di indagine su reati di competenza della D.D.A. in ambito regionale, occupandosi quindi delle maggiori inchieste svolte in Sardegna in materia omicidi e di sequestri di persona a scopo di estorsione, facendo parte di gruppi di lavoro ex art. 8 DL 8/91.

Dal 15 gennaio 2008 al 4 settembre 2015, ha svolto l’incarico di Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Sardegna, occupandosi della attività di coordinamento della polizia scientifica in ambito regionale.

Promosso Primo Dirigente nel 2015, dopo la frequenza del XXXI corso di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, è stato assegnato alla Questura di Nuoro ove ha diretto la Divisione Polizia Anticrimine.

Dallo scorso mese di maggio assegnato alla Questura di Cagliari quale Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, da oggi, 16 ottobre, assume le funzioni di Capo di Gabinetto della Questura di Cagliari. Red