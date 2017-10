Un ragazzo di 18 anni arrestato dai carabinieri della Stazione di Arbus per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Villacidro, 15 Ott 2017 – Alle ore 17 circa di ieri ad Arbus, nel corso di un controllo di polizia, i carabinieri della Stazione del paese hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di Luigi Utzeri, di 18 anni, di Arbus con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il giovane durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 20 grammi circa di hashish due di marijuana, un bilancino di precisione e 2.350 euro in banconote di vario taglio.

Quindi il ragazzo è stato dichiarato in arresto e dopo le formalità di rito in caserma è stato riportato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per domani mattina presso il tribunale di Cagliari.