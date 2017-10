Roberta Lombardi candidata M5S alla presidenza della Regione Lazio

Roma, 15 Ott 2017 – È Roberta Lombardi la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della regione Lazio. Lo ha annunciato dal palco della kermesse pentastellata di Marino Gianroberto Casaleggio con al suo fianco Beppe Grillo.

I votanti online raccolti attraverso la piattaforma Rousseau sono stati 6.511. Lombardi ha raggiunto 2.952 voti mentre gli altri due candidati, Davide Barillari e Valentina Corrado hanno preso, rispettivamente, 2605 voti e 954 voti.

“Un impegno me la sento di prenderlo da subito: con il Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio le mafie e la corruzione, che si stanno mangiando la nostra terra, non avranno respiro, noi saremo il baluardo contro di loro”, dice la neo candidata del Movimento alla Regione Lazio. “Noi non ci siamo mai arresi, io non mi sono mai arresa. Ora ci aspetta una battaglia importante, certamente alla nostra portata, ma comunque difficile, che è quella di riprenderci la nostra regione”. E sottolinea “l’importanza del lavorare con umiltà, per distinguere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e per riconoscere i propri errori”.

Poi sul palco di Marino arriva l’abbraccio tra Virginia Raggi e Roberta Lombardi, dove la vincitrice delle Regionarie chiama alcuni sindaci oltre ai candidati perdenti. E quando sul palco sale la sindaca, sua storica avversaria, mentre Beppe Grillo fa un sottofondo musicale con la voce, Lombardi dice: “Siamo tutti in campo, siamo una squadra”.