Giovane di Maracalagonis arrestato dai carabinieri del paese per detenzione ai fini di spaccio di droga

Maracalagonis (Ca), 15 Ott – Questa mattina a Maracalagonis, al termine di un mirato servizio antidroga, i carabinieri della Stazione del paese hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Sergio Pinna, 37 anni del posto con precedenti di polizia.

Il giovane, al termine di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina, suddivisa in dosi, 15 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto e al termine delle formalità di rito, è stato riportato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata.