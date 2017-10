Un 49enne di Sestu arrestato dai carabinieri della città per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sestu (Ca), 14 Ott 20178 – Questa mattina a Sestu i carabinieri della Stazione della cittadina e con l’aiuto dell’unità cinofila della compagnia di Cagliari, durante un servizio antidroga, hanno arrestato Giovanni Serrau, di 49 anni, con precedenti penali, del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari, durante la perquisizione personale e domiciliare dell’uomo, hanno rinvenuto e sequestrato due grammi di cocaina, 2,6 di marijuana e materiale vario usato solitamente per il confezionamento delle dosi.

Quindi Serrau, dopo le formalità di legge in caserma è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia cc di Quartu Sant’Elena in attesa della direttissima prevista per lunedì prossimo.