Obiettivo “Servizio Railpol” Compartimento Polizia Ferroviaria Cagliari

Cagliari, 14 Ott 2017 – La sicurezza del trasporto ferroviario richiede un sistema integrato di servizi con cui realizzare efficaci azioni di prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti oltre che attività di intelligence mirate a dissuadere fenomeni delittuosi connessi al terrorismo internazionale. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza opera continui monitoraggi e costanti azioni di intervento per mezzo delle sue articolazioni territoriali rappresentata anche dalla Polizia Ferroviaria, storica e più antica specialità della Polizia di Stato, a cui sono affidate la difesa e la sicurezza dei trasporti di passeggeri e merci su rotaie.

In tale contesto, nella giornata di mercoledì 11 ottobre, contestualmente a mirate operazioni anticrimine denominate Railpol –Rail Action Day 24 Blue e pianificate dai servizi di Polizia Ferroviaria delle nazioni europee facenti parte dell’ European Network of Railway Police Forces, gli Agenti della Polizia Ferroviaria del Compartimento della Sardegna, con il coordinamento del Primo Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa Gabriella Acca, che ha recentemente assunto la dirigenza del Compartimento per la Sardegna, hanno effettuato una serie di attività di controllo di passeggeri e bagagli in tutte le principali stazioni ferroviarie dell’Isola destinate alla prevenzioni dei fenomeni di microcriminalità e dello spaccio di stupefacenti.

Al servizio hanno contribuito la Squadra Cinofili con i cani antidroga e personale del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile.

Sono state identificate 196 persone ed è stata rintracciata una minore allontanatasi dal domicilio e riaffidata poi ai genitori.

L’attività svolta mercoledì 11 ottobre, valutabile sia sul piano della deterrenza sia per il gradimento dimostrato dai cittadini e dagli utenti del servizio ferroviario, verrà periodicamente ripetuta allo scopo di rendere sempre più evidente la presenza delle forze dell’ordine e aumentare la percezione di sicurezza degli utenti anche nelle linee ferroviarie.