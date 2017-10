Cagliari, 14 Ott 2017 – Lunedì 16 ottobre, alle ore 15,00 presso questa Prefettura – Piazza Palazzo, alla presenza del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, i prefetti della Sardegna, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, il presidente di Anci Sardegna e i Sindaci di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, sottoscriveranno due protocolli d’intesa diretti a favorire l’accoglienza e l’integrazione dei richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio regionale.

Il primo accordo è finalizzato a favorire un’accoglienza graduale, proporzionale, sostenibile e diffusa dei richiedenti protezione internazionale in Sardegna, attraverso una articolazione a livello regionale di quanto già previsto dalla convenzione Ministero dell’Interno/Anci, modulando le azioni per la sua attuazione sulla base delle specificità territoriali, fermo restando quanto già definito dall’accordo nazionale.

Il secondo protocollo mira a promuovere l’impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale, al fine di determinare le condizioni per un più compiuto inserimento nel tessuto sociale dei richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza straordinaria attivati in Sardegna, evitando la sedimentazione di situazioni di esclusione. Com