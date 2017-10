Un uomo di 43 anni di Iglesias finito in manette per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e rapina impropria

Iglesias, 13 Ott 2017 – Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 14.00 circa, a Iglesias (CA), i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia della città sulcitana, hanno arrestato nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e rapina impropria (del cellulare), un 43 enne, con precedenti, del posto, in quanto, poco prima si era presentato presso l’attuale domicilio della moglie (39enne del posto), diverso dal luogo di convivenza matrimoniale.

La vittima ha quindi richiesto l’intervento degli uomini dell’Arma tramite il 112 perché l’uomo, dopo averla ripetutamente insultata e minacciata, le aveva sottratto il telefono cellulare contro la propria volontà, usandole violenza per verificare l’esistenza di contatti con altri uomini.

All’arrivo dei militari, l’arrestato era ancora in casa e l’azione violenta era cessata; tuttavia, gli immediati accertamenti sulla circostanza e sul recente passato della coppia, hanno messo in evidenza un quadro di reiterate condotte di violenza psicologica dai tempi della convivenza ad oggi oltre a relativi atti persecutori posti da parte dell’uomo che pertanto è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge in caserma è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia cc di Iglesias in attesa della direttissima prevista domani mattina presso il Tribunale di Cagliari.