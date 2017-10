Denunciato dai carabinieri di Gonnesa un giovane di 27 anni per maltrattamenti in famiglia, minacce, percosse e danneggiamento

Iglesias, 13 Ott 2017 – Questo pomeriggio ad Iglesias, i carabinieri della Stazione di Gonnesa, hanno deferito in stato di libertà, per maltrattamenti in famiglia, minacce, percosse e danneggiamento, un 27enne con precedenti, del posto.

Il giovane alle precedenti ore 11:00, presso l’abitazione di residenza, per futili motivi, ha avuto una lite con i propri familiari conviventi minacciando e spintonando i genitori nonché procurando danni agli arredi ed elettrodomestici della cucina.

Al momento dell’arrivo dei militari l’uomo si era già allontanato (motivo per cui è venuta meno la flagranza).

L’A.G., informata dagli uomini della Stazione di Gonnesa, ha poi disposto anche l’allontanamento del 27enne dalla casa familiare.