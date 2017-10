Comune di Cagliari pubblica bando per i contributi alle società sportive cittadine

Cagliari, 13 Ott 2017 – Le società sportive cittadine che per l’anno 2016 o per la stagione sportiva 2015/2016 volessero partecipare al bando per l’assegnazione dei relativi contributi, dovranno presentare apposta domanda entro e non oltre il 2 novembre.

Per poter procedere con la richiesta, è necessario che il rappresentante dell’Associazione Sportiva, abbia già provveduto ad effettuare la registrazione ai servizi on-line del Comune di Cagliari con profilo “Forte”. Una volta ottenute le credenziali, l’interessato potrà, visitando la sezione “Servizi on-line/Istanze on-line” del portale www.comune.cagliari.it, procedere con la presentazione della domanda.

Potranno presentare istanza le Associazioni sportive dilettantistiche che siano in possesso dei requisiti previsti nel bando integrale. Com

