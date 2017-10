California, “Incendio più devastante della nostra storia”: decine di morti e centinaia di dispersi.

California, 13 Ott 2017 – Sale a 31 il numero delle vittime degli incendi che stanno devastando da giorni la California. Solo nella contea di Sonoma, secondo l’aggiornamento dello sceriffo Robert Giordano, I morti sono ad oggi 17, mentre altre 8 persone sono morte nella contea di Mendocino, quattro a Napa e due a Yuba. Ma è un numero destinato a salire: sono decine le persone che ancora mancano all’appello.

“È l’incendio che ha fatto più vittime nella storia della California”, ha detto un portavoce dei Vigili del Fuoco.

Sono andati persi 76.000 ettari; nell’opera di spegnimento sono impegnate 8.000 persone, ma le condizioni meteo non accennano a migliorare. “Questo significa”, ha spiegato il capo dei pompieri Ken Pimplott, “che i focolai continuano a rinnovarsi in modo irregolare. Potenzialmente si possono riaccendere in ogni posto e in ogni direzione. Siamo lontani dall’aver risolto questa catastrofe”.

Lo sceriffo di Sonoma Rob Giordano ha spiegato che “abbiamo notizia di 1.100 dispersi. All’incirca 750 dovrebbero essere in salvo, ma di altri 400 circa non sappiamo ancora nulla”. Nelle ricerche sono impiegati cani in grado di trovare i corpi. “Ma in alcuni casi, troviamo le vittime intatte, facilmente identificabili. In altri troviamo solo cenere e ossa, con difficili identificazioni”. Secondo Giordano è “irrealistico” pensare che la conta dei morti non si aggravi. Dei 17 morti nella contea di Sonoma, 10 sono stati identificati. “Il più giovane aveva 57 anni, la maggioranza degli altri è fra i 70 e gli 80”.

Il Governatore della California Jerry Brown ha dichiarato lo stato di emergenza nelle zone colpite dagli incendi. Nelle ultime ore è stato approvato un disegno di legge che sblocca 36,5 miliardi per i soccorsi.

Migliaia di persone sono state evacuate dalle case soprattutto nella contea di Napa, zona dove si produce vino.