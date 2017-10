Ats-Assl Lanusei di nuovo operativo, con orari ampliati, il numero 0782 490 315 per le prenotazioni al Cup

Lanusei 13 Ott 2017 – La Direzione ATS-ASSL Lanusei comunica che, a partire da lunedì 16 ottobre 2017, sarà di nuovo operativo il numero telefonico ASSL 0782 490 315 per le prenotazioni di visite ed esami.

Al fine di agevolare gli utenti nelle prenotazioni evitando loro, laddove possibile, spostamenti agli sportelli ASSL, la fascia di attività del CUP telefonico è stata ampliata rispetto alla precedente.

Da lunedì sarà infatti possibile effettuare le prenotazione secondo i seguenti orari:

mattina: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

pomeriggio: dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Si ricorda che, attraverso lo 0782 490 315, è possibile effettuare tutte le prenotazioni incluse quelle ambulatoriali di Ortopedia ospedaliera e relativa radiodiagnostica.

Le prenotazioni possono essere effettuate anche attraverso il CUP telefonico regionale ai seguenti numeri:

1533 (per rete fissa e gratuito) e 070 474747 (anche da cellulare), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Attraverso il CUP regionale è possibile effettuare tutte le prenotazioni escluse quelle ambulatoriali di Ortopedia ospedaliera e relativa radiodiagnostica.

È infine possibile prenotare le prestazioni scrivendo una mail a richieste.cup@asllanusei.it. Com

Condividi su...